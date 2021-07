Intervistato da Il Posticipo, Massimo Maccarone ha rivelato un retroscena della sua carriera risalente al 2002, quando lui voleva andare alla Juventus ma l'Empoli preferì cederlo in Premier League al Middlesbrough: "È stata una delle poche scelte di tutta la mia carriera che non ho preso io. Volevo andare via dall'Empoli, ma non ho potuto decidere la mia nuova destinazione. Giocare in Inghilterra è stato comunque stupendo e per questo non rimpiango nulla. Abbiamo vinto una Coppa di Lega e siamo andati in finale di Europa League. In Premier League si gioca il calcio più bello del mondo"".