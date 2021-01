IL TABELLINO

e che, fino alla fine, il rossonero ci sarà nella lotta per lo scudetto.. Sarebbe potuta finir male (cioè con un pari) e non sarebbe stato giusto, ma nel calcio tante cose sono ingiuste eppure accadono. Il punto è che certe situazioni vanno prevenute senza dar mai nulla per scontato.. E’ vero che il Milan ha avuto due calci di rigore a favore per risolvere la gara (il primo, sbagliato da Ibrahimovic, ha comunque propiziato il gol di Rebic), ma è altrettanto vero che prima Theo Hernandez aveva colpito una traversa direttamente da punizione e il portiere Skorupski, sia in questo caso, che dopo è stato eccezionale, opponendosi in tutti i modi agli attacchi dei rossoneri.E’ stato lui a deviare sulla traversa il tiro di Hernandez, lui ad opporsi ad Ibra in una doppia circostanza un attimo prima del rigore, lui a respingere il tiro dagli undici metri di Ibrahimovic (gol di Rebic sulla ribattuta), lui a deviare un tiro di Leao e a parare un colpo di testa di Calabria che ha colpito nell’area piccola. Nel primo tempo, il Bologna si è visto due volte. La prima, quando Donnarumma ha impedito a Sansone di segnare, facendo da sponda mentre cadeva a terra (assist di Soriano), la seconda quando, subìto un incomprensibile contropiede 3 contro 2, il Milan ha ringraziato ancora il suo portiere sul tiro a colpo sicuro di Dominguez.. La prima è stata quella di dare la schiena alla palla nel tentativo di contrastare Ibrahimovic su un cross prevedibile e, dunque, leggibile di Leao. La seconda di aver usato sia il braccio destro che quello sinistro per coordinarsi in un improbabile stacco aereo. Rigore netto che, giustamente, Ibra ha lasciato a Kessie.A proposito di rigori, Mihajlovic avrà certo da recriminare. Non con l’arbitro Doveri (anche se alla fine ha polemizzato), ma con i suoi giocatori. Dijks, per esempio, autore del fallo su Leao che è costato il primo penalty, è stato particolarmente avventato. Primo, perché ha usato le braccia contro il suo avversario. Secondo, perché il pallone, dopo il “sombrero” subito, sembrava ormai preda di Skorupski.(appena entrato in campo per Schouten), dal quale è nata una perfetta manovra palla a terra e conclusa dallo stesso Poli con un tiro da dentro l’area, sotto la traversa. Da lì alla fine il Milan è andato in panico anche perchè, anziché cercare il gol del 3-1, i rossoneri hanno abbassato la linea cercando di proteggere il minimo vantaggio. Donnarumma - l’ho scritto - è stato decisivo, anche se su un calcio d’angolo finale, ha sbagliato clamorosamente l’uscita. Ma quando a prevalere è il merito chi vince rimuove anche la sofferenza.26’ pt Rebic (M), 10’ st (rig.) Kessiè (M), 36’ st Poli (B).36’ st Skov Olsen (B).Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (34’ st Palacio); Dominguez (22’ st Svanberg), Schouten (34’ st Poli); Orsolini (22’ st Skov Olsen), Soriano, Sansone (22’ st Vignato); Barrow. All. Mihajlovic.Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Tonali (17’ st Bennacer); Saelemaekers, Leao (28’ Mandzukic), Rebic (17’ Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli.Doveri di Roma.24’ pt Dijks (B), 6’ st Rebic (M), 11’ st Soriano (B).