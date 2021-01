Arrivato dal Genk, Joakim Maehle si presenta ai tifosi dell'Atalanta, le sue parole al sito del club orobico: "Ho parlato molto con Malinovskyi e sua moglie su tutto: è un caro amico e abbiamo giocato insieme. È stato positivo su tutto: città, società, squadra, allenatore e cibo. Quando qualcosa non va, so che lui lo direbbe. Quindi sono ancora più entusiasta di essere qui. Bergamo è una città davvero bella, soprattutto Città Alta. La conosco bene, anche perché sui media danesi si è parlato molto della sofferenza nel Nord Italia per il Covid. Una situazione molto spiacevole, bisogna essere forti per il pubblico e per la gente di questa regione. Mi auguro di vedere i tifosi allo stadio il prima possibile, perché senza di loro il calcio è un altro sport. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore dinamico e posso giocare su entrambe le fasce. Sono un terzino molto offensivo, che dà sempre il meglio di sé per la squadra e per i tifosi. Obiettivi? l mio obiettivo per il 2021 è crescere anche come uomo e rivedere il pubblico allo stadio: abbiamo tante belle partite da giocare anche in Champions League, farò di tutto per vincerle".