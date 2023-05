"Se qualche tifoso si è sentito mancato di rispetto per essermi infilato la maglia nei pantaloncini, mi scuso, non era mia intenzione trasmettere alcun tipo di mancanza di rispetto, anzi, rispetto tutte le istituzioni! Forza Milan. L'odio è dannatamente vero".



A scriverlo, su Twitter, è Rafael Leao, dopo le proteste social di tanti tifosi della Juventus dopo che l'attaccante del Milan, al termine del match vinto domenica sera dai rossoneri sui bianconeri, aveva infilato nei pantaloncini una maglia della Juve ricevuta da un giocatore avversario in cambio della sua.



