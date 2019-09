Le critiche, alcune, sono arrivate, dopo la prestazione contro il River Plate nel suo primo Super Clasico. Ma a Buenos Aires, nella metà che tifa Boca Juniors, la De Rossi mania non tramonta. A un mese dal suo arrivo nella capitale argentina, l'ex capitano della Roma è sempre il più cercato, da tifosi Xeneizes sì, ma non solo: anche gli avversari sono rimasti affascinati dal Tano.



MAGLIA PIU' VENDUTA - La sua è la maglia più venduta negli store, racconta la Repubblica. Non ci sono solo le magliette vendute però, c'è tanto altro: c'è chi gli ha dedicato una pizza, la Marghe-Rossi; ci sono i raccattapalle pazzi di lui, perché al termine di ogni partita non salta neanche un selfie; ci sono i tifosi più grandi altrettanto innamorati della sua disponibilità, tanto che da quando è arrivato DDR c'è il doppio della gente presso il centro tecnico Pedro Pompilio, casa del Boca. "Adesso che si è sparsa la voce che tutti possono farsi una foto con lui o ricevere un autografo, a ogni allenamento della squadra arriva il doppio della gente che arrivava prima" le parole Oscar riportate da la Repubblica. Con De Rossi disponibile e cordiale, sempre.



PASSIONE DEI BAMBINI - Tifosi, raccattapalle, popolo Azul y Oro in festa, casa nel quartiere Palermo, tra i più trendy di Buenos Aires. E poi ci sono i bambini. In strada tutti indossano la 16 del Boca dell'ex Roma. Allo stadio tutti lo aspettano, perché sanno che uno di loro riceverà qualcosa al termine del match. E' virale il video in cui indica un bambino, all'uscita del campo: è lui il destinatario della leggendaria maglia. E fino a quando non arriva nelle sue mani, De Rossi non lascia il campo. Quel campo, quella Bombonera che lui sì sognava da bambino. E che ora si gode al massimo.