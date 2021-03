Se cercate, che sappia giocare in tutte le posizioni del campo, dovete andare molto indietro nel tempo,. Precisamente con la memoria dobbiamo tornare sino agli anni'40, quando(secondo in piedi a destra nella Juventus 1942-43, foto wikipedia di pubblico dominio), che passa alla storia per essere, nel marzo del 1919, Piero Magni si mette in luce come, in serie C, tanto che nel 1940 il Liguria acquista Magni e anche grazie alle sue reti – saranno 13 nella stagione – ottiene la promozione in serie A. Nella massima serie italiana Magni gioca prevalentemente da ala sinistra, esordisce in ottobre e chiude la stagione con il Liguria con all'attivo una sola rete. Tanto basta, però:E' l'estate del Torino che si prende Loik e Mazzola. Ma la Juventus non sta a guardare e dopo aver preso il portiere Sentimenti IV in ottobre firma anche Giuseppe Meazza. In mezzo proprio Piero Magni.dimostrando la sua straordinaria attitudine nel saper interpretare tutti i ruoli.Stefano Bedeschi nel suo prezioso blog Il pallone racconta riporta ampi stralci di un articolo tratto da Hurrà Juventus nel quale è lo stesso Sentimenti IV che spiega come sono andate le cose eal suo posto. In breve. Sentimenti IV all'epoca è militare a Modena, ed essendo in periodo bellico restava consegnato in caserma ed otteneva il permesso per giocare le partite solo all'ultimo. Il 13 dicembre quel permesso Sentimenti IV non lo ottiene e quindi non è in grado di raggiunger i compagni della Juventus impegnati a Trieste. Sentimenti IV invia subito un telegramma alla società per spiegare che non potrà essere della partita, ma la Juventus quel telegramma per un disservizio postale non lo riceve in tempo e parte per Trieste sicura che il suo portiere la raggiungerà. Così, però, non sarà. Si legge da La Stampa del 14 dicembre:“La squadra della Juventus è arrivata allo Stadio in tram, in tanti tram, successivi, con i giocatori... sparsi un po' dappertutto, ed è arrivata alle 14,50. Subito Rosetta annunciò, imbronciato, la grossa novità: il portiere Sentimenti IV, che compie il servizio militare a Modena, non aveva potuto raggiungere i compagni, né un telegramma urgentissimo era arrivato a far accorrere Peruchetti.”., perché lui – chi altri? - è stato designato a sostituire il portiere titolare. così Magni viene schierato titolare in porta, andando a giocare in un altro ruolo, decisamente non suo. Ah, l'istinto da attaccante non lo perde di certo.e poi può andare fiero di aver giocato in tutti i ruoli e con tutti i numeri, in un'epoca nella quale il numero di maglia dichiarava il ruolo in campo. La sua avventura juventina termina con la cessione alla Lucchese dove gioca due stagioni prima di passare al Genoa. Proprio con il Genoa riesce a riempire l'ultima casella mancante eMagni – a tutt'oggi – è. A proposito di “ruoli” Magni non si limita solo ad interpretare quelli in campo. Nel 1948, infatti, partecipa alle riprese del film di Giorgio Simonelli 11 uomini e un pallone, nel quale, assieme ad altri calciatori, tra i quali Parola, Koenig, Puricelli, interpreta se stesso.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/