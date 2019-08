Ryad Mahrez non ha preso parte al Community Shield vinto dal Manchester City contro il Liverpool, ma a spiegare l'assenza del fantasista ci ha pensato l'allenatore dei Citizens Pep Guardiola che però ha alimentato più di un sospetto sul suo mancato impiego.



ANTIDOPING - "Mahrez avrebbe voluto giocare, è tornato dalle vacanze prima proprio per mettersi subito a disposizione. Ma durante le vacanze ha preso delle medicine per gli occhi e non sappiamo di cosa si tratti. Rischiava quindi di non passare l'antidoping, non era il caso di tentare la sorte. I dottori non sapevano cosa ci fosse nelle medicine, quindi meglio non rischiare. Ecco perché non ha giocato. Per fortuna sabato contro il West Ham dovrebbe essere disponibile