Maicon di nuovo in Italia? Il terzino ex Inter, Roma e City, tra gli eroi del triplate in nerazzurro, potrebbe di nuovo giocare a calcio nel nostro paese. Serie A? No? B? Neanche. E nemmeno la C. Queste le parole del direttore sportivo del Sona, club veneto di Serie D, Claudio Ferrarese, a Padova Sport: "Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero. Questa è un’idea di un mese e mezzo fa, ci sono tanti passaggi da fare, non diamola per conclusa. Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. Maicon gioca ancora con il Villa Nova in Brasile e sta bene fisicamente. Lui vorrebbe tornare in Italia, visto che ha altri affari a Milano. Potrebbe vivere a Verona e giocare con noi fino a fine stagione. Sarebbe un sogno ed un salto di visibilità per noi".