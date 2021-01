Il Sona accoglie Maicon. Il terzino brasiliano, 39 anni ex Inter e Roma, è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino e ora è in viaggio verso il Veneto: "Sono felice di essere tornato in Italia con mio figlio, sono carico per questa nuova avventura da giocatore".



Il direttore sportivo del club veronese (serie D), Claudio Ferrarese ha dichiarato: "E' una grandissima soddisfazione portare un giocatore di questo caratura, penso non possa più capitare. Sono orgoglioso, ringrazio Tiago de Souza e la società per avermi permesso questo".