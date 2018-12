Con la Roma gli è bastata una stagione per entrare nei cuori dei tifosi. I problemi fisici lo hanno fermato sul più bello, ma la stagione delle 10 vittorie consecutive porterà sempre anche il marchio di Maicon. Dopo aver lasciato i giallorossi, con il ritorno in Brasile, la carriera dell’ex campione d’Europa sembrava destinata a finire in fretta. A 37anni però Maicon ha deciso di riprovarci. Qualche giorno fa il Criciuma, club di Serie B brasiliana, ha ufficializzato la firma con l’ex Roma. Per lui un anno di contratto, per tornare a calcare i campi dove aveva giocato ai tempi delle giovanili.