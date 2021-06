Maicon, ex difensore dell'Inter, si presenta come nuovo giocatore del Tre Penne, club di San Marino: "​Negli ultimi due anni mi sono sempre allenato e ho sempre giocato sia in Italia che in Brasile, non sono mai stato fermo. Di San Marino conoscevo solo il nome dello Stato: non sapevo che avesse un campionato nazionale di calcio. Sono contento di essere ora qui e mi auguro di fare bene fino alla fine in questa mia avventura al Tre Penne. Sono sempre in contatto con i miei ex compagni di squadra dell'Inter e tutti mi hanno fatto un grandissimo in bocca al lupo".