Gigi Maifredi, allenatore della Juventus nel 1990-91, intervistato da TuttoJuve.com parla di Max Allegri e del gioco dei bianconeri: "La Juve deve essere costruita in maniera differente da quella dello scorso anno, dovrà essere una squadra vivace e che non si basi solo sui singoli. Lo scorso anno è stata agli antipodi del bel gioco, per perseguire il corto muso è stato accettato di tutto. E infatti la stagione è stata un mezzo fallimento. In questa stagione credo ci sia la volontà di essere protagonista".