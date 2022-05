Una tragedia, peraltro sotto gli occhi sgomenti dei due figli e della moglie, che stava riprendendo la scena dal proprio telefonino. Un tuffo da una scogliera di 30 metri a Maiorca non andato a buon fine: è morto così - all'età di 31 anni - Mourad Lamrabatte, ex calciatore olandese che aveva indossato nel corso della sua carriera la maglia del Vitesse Arnhem. Fatale l'impatto con le rocce prima di finire in acqua, dove i sommozzatori della Guardia Costiera locale lo hanno recuperato successivamente; secondo l'autopsia, la causa del decesso è annegamento, in quanto Lamrabatte avrebbe perso conoscenza nell'impatto con gli scogli e non avrebbe avuto dunque la possibilità di mettersi in salvo una volta in mare.



Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso 14 maggio, quando l'ex calciatore si trovava con gli altri componenti della famiglia presso le isole Malgrats: la moglie e i figli erano a bordo di un'imbarcazione piazzata proprio di fronte alla scogliera, nell'intento di seguire il tuffo di Lamrabatte. Il ragazzo ha però effettuato un movimento sbagliato al momento di darsi lo slancio e purtroppo non ha avuto scampo. A manifestare il suo cordoglio attraverso i propri canali ufficiali pure il Vitesse, una delle squadre nelle quali l'ex giocatore aveva militato: "Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la coppa".