L'ex attaccante biancoceleste Vedat Muriqi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cadena Ser, durante la quale ha parlato delle sue intenzioni future in vista della sessione di calciomercato esitava che si sta avvicinando.



IL FUTURO - L'attaccante marocchino ha espresso le sue volontà: "La mia ambizione è quella di giocare per il Mallorca e di poter vincere qualcosa con questo club. Ho detto al mio agente: 'Per favore, lasciatemi in pace con le offerte, ho un contratto fino al 2027 e voglio finirlo.'"