Vjaceslav Malafeev è stata una delle ultime bandiere del calcio moderno. Una vita intera a difendere i pali dello Zenit San Pietroburgo e della Russia come unica alternativa e ora, che ha appeso i guantoni al chiodo, ha scelto ancora una volta di rimanere legato al club russo con un ruolo di rappresentanza.



Un amore senza confini come quello che lo lega, oggi, alla sua seconda moglie Ekaterina sposata due anni dopo la morte per un tragico incidente della prima moglie Marina. Bellissima, strabordante e a tratti incontenibile, Ekaterina e Malafeev sono carichi di passione tanto che, ultimamente, i due si sono fatti fotografare e hanno pubblicato su instagram una foto e una storia in cui il portiere para... beh la FOTO dice tutto, eccola nella nostra gallery.