Ecco le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò all'uscita dell'Assemblea di Lega: "Abbiamo da poco terminato i lavori dell’assemblea e adesso abbiamo tutte le risposte che mancavano. Per ciò che riguarda la governance sono stati eletti 4 consiglieri della lega: Alessandro Antonello, Marco Fassone, Stefano Campoccia e Luca Percassi. I due rappresentanti eletti in prima votazione sono Giuseppe Marotta e Claudio Lotito. Poi si è proceduto all’elezione del collegio sindacale e adesso la governance è pronta. Abbiamo proceduto al tema sul l’assegnazione dei diritti e all’unanimità si è arrivato all’annullamento dell’accordo con Media Pro. Seguiranno sette giorni in cui la Lega individuerà i privati con cui trattare".