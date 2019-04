Giovanni Malagò, presidente del Coni, dice la sua sul calendario della Serie A della prossima stagione, con il campionato che terminerà il 24 maggio: "Anche io sono rimasto stupito: c'è qualcosa che non quadra e magari c'è una stata mancanza di corretta comunicazione. Quel che è sicuro è che noi non possiamo permetterci di trasgredire l'impegno contrattuale sottoscritto con la Uefa per la consegna dello stadio. Se si trovano soluzioni diverse (per il campionato, ndr) non è competenza mia, ma non facciamo scherzi: a livello internazionale gli impegni sono sacri e la credibilità parte dal loro rispetto". L'Olimpico è uno degli stadi designati per l'Europeo itineranti del 2020 e lì si giocherà la gara inaugurale.