Giovanni Malagò applaude l'Italia femminile. Il presidente del Coni ha dichiarato a Radio Rai: "Ieri ho ricevuto una telefonata da Mattarella. Il presidente della Repubblica mi ha chiesto di incontrare le nostre ragazze giovedì al Quirinale perché il Paese è orgoglioso di quello che hanno fatto al Mondiale in Francia".



"Bisogna individuare la soglia vera fra sport dilettantistico e professionistico, servirà una legge per cambiare quella norma del 1981 che riconosce lo sport professionistico solo a alcune discipline e al maschile. Si tratta di un tema che appassiona, ma ciò che facciamo per il calcio lo dobbiamo fare anche per il basket, per lo sci e per il nuoto e altri. E' tutto il comparto che va rivisitato. Se la società sportiva ti paga da professionista, ci sono un'altra serie di costi a cominciare da quelli previdenziali, di cui bisogna farsi carico. Oggi il sistema questo non se lo può permettere". Uno spazio su cui fare delle verifiche è quello del credito d'imposta, uno degli elementi su cui lavorare per favorire anche l'impiantistica e sviluppare i settori giovanili".