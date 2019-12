Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a margine dei Gazzetta Awards della situazione attuale nella Lega Serie A.



SU RAZZISMO E SUL COMMISSARIAMENTO DELLA SERIE A - "Giudizio su commissariamento Serie A ce l'ho, ma mi sono ripromesso che il presidente del Coni è giusto che non intervenga in questa situazione. Finita la vicenda farò delle considerazioni".



SU ABETE - "E' delega, competenza della federcalcio nominare il commissario della Lega. Tutti gli attori protagonisti sanno perfettamente come sono andate le cose, non c'è altro da aggiungere".