"Dispiace per il Milan, speriamo nel TAS", le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò arrivate nei giorni scorsi avevano fatto decisamente discutere. Oggi, intervistato dal Corriere Fiorentino, Malagò spiega: "Cosa dovevo dire? Dovevo godere perché un club si trova in difficoltà? La verità è che in questo mondo come ti muovi sbagli. Non si fa in tempo a dire mezza frase che sui social network parte il linciaggio. Stiamo raggiungendo livelli folli. Da guida dello sport italiano non posso che esprimere dispiacere se un nostro club viene sanzionato. Adesso aspettiamo la sentenza del Tas e, se ribalterà il giudizio dell’Uefa, non nasconderò la mia soddisfazione perché una punizione del genere rappresenterebbe una macchia non solo sui rossoneri, ma su tutto il calcio e lo sport italiano. Se il Milan ha sbagliato, che paghi, e che la Fiorentina, avendo rispettato tutti i paletti, prenda il suo posto".