Giovanni Malagò, commissario della Figc e presidente del Coni, parla a RMC Sport della situazione del Milan dopo la decisione dell'UEFA di non concedere il Settlement Agreement: "Sarei un pazzo se dicessi qualcosa di diverso da quanto letto. Aspettiamo metà giugno, fino a quella data ogni supposizione lascia il tempo che trova. È chiaro che fino a quella data il Milan deve stare fermo".



DANNO D'IMMAGINE - "Sì, però in questo momento mi sento di dire che è un problema, ma lo è di più per la società. Altre società hanno avuto a che fare col fair play finanziario, questo è un caso particolare perché è venuto meno anche il settlement. Non mi pare che l'UEFA abbassi l'asticella dei parametri richiesti, anzi ho l'impressione che in futuro si vada verso la richiesta di maggiori garanzie"