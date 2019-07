E' partito il countdown per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha spiegato il ruolo di San Siro in vista dell'evento: "Sono sempre stato molto chiaro - ha detto ai microfoni di Sky Sport - noi parliamo di stadio San Siro, ma il CIO non è entrato nei dettagli e quindi non ha spiegato se si tratti di quello attuale, del nuovo o di un San Siro ristrutturato. C'è una partita da giocare tra l'amministrazione comunale, il Milan e l'Inter. L'importante è che per l'inizio della manifestazione lo stadio sia pronto e funzioni".