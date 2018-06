Alla ripresa degli allenamenti del Bordeaux fissata per questa mattina alle 10, l’esterno d’attacco brasiliano non si è visto in campo coi compagni. Il motivo?, ha dichiarato il presidente dei francesi Stéphane Martin. 8 ore fa, però, il brasiliano ha postato su Instagram una storia in cui è sorridente accanto a un amico, seguite da due foto di gruppo in cui sorride.Sorge il dubbio, soprattutto perché i rumors sul suo conto sono sempre più insistenti.- Dietro alla sua assenza alla ripresa degli allenamenti, può esserci anche il mercato.. Alle condizioni del Bordeaux, la società nerazzurra non è intenzionata a portare avanti la trattativa, ma alle proprie sì. Prestito oneroso (a cifre più basse rispetto a quelle chieste dal Bordeaux) con diritto di riscatto e non obbligo. Il club francese, però, recentemente ha chiuso all’ipotesi, come dichiarato dall’agente di Malcom Fernando Garcia: “L’Inter è un grande club. MaInter ferma al prestito oneroso con diritto di riscatto, il Bordeaux chiede complessivamente 40 milioni e vuole l’obbligo., dove per ora ci sono stati solo dei sondaggi. E intano Malcom alla ripresa degli allenamenti non c’è…@AleCosattini