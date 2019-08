Subissato da insulti razzisti al momento del suo esordio con la maglia dello Zenit San Pietroburgo (anche dai suoi stessi tifosi) il brasiliano Malcom sta già pensando di lasciare il campionato russo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nonostante sia stato pagato circa 40 milioni di euro dal Barcellona e strappato alla concorrenza di tanti club fra cui il Napoli, il club di San Pietroburgo sta valutando la possibilità di rimetterlo immediatamente sul mercato. In passato l'esterno era stato corteggiato e proposto a Milan, Inter e soprattutto Roma, che di fatto l'aveva tesserato per una notte e che poi vide il giocatore cambiare idea per trasferirsi in Catalogna.