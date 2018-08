L'agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, è intervenuto a CalcioNapoli24 Tv: "Garanzie per Malcuit? Assolutamente si. Prima c'era un altro modo di gestire con Sarri, adesso ci sarà più turn over e quindi spazio anche per Malcuit che può giocare sia a destra che a sinistra. Se il Napoli ha voluto prenderlo e ha speso una cifra vuole dire che ci crede e serve per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lui è nel giro della Nazionale, era nella lista di Deschamps. Sicuramente verrà chiamato tra poco: si spinge tanto anche se ha bisogno di conoscere meglio i compagni di reparto. Parliamo di un giocatore che è al livello del Napoli. Ovviamente si trova in una realtà diversa. E' uscito dal vivaio del Monaco per poi arrivare al Lille e Napoli è una realtà differente".