Le domande si accavallano in questa interminabile crisi senza calcio, anche perché il diretto interessato non ha mai fatto trapelare il minimo indizio, nemmeno dopo il brusco addio del suo amico ed ex compagno Boban. Proprio ripensando a questa forzata separazione, però, a costo di essere smentito e in questo caso disposto ad ammettere il mio errore,, dopo il ritorno di Leonardo a Parigi, e insieme avevano lavorato in perfetta sintonia concordando tutto, ma proprio tutto, a cominciare dal turnover nelle rispettive dichiarazioni pubbliche. Rimanere al Milan senza Boban, quindi,, non soltanto perché aveva contattato Rangnick, ma soprattutto perché lo aveva fatto a insaputa degli uomini responsabili dell’area sportiva, Boban e lo stesso Maldini appunto., e non meno importante, motivo, per far credere ai tifosi che nel nuovo Milan c’è ancora posto per chi rappresenta il glorioso passato, sempre più remoto purtroppo. Con l’arrivo di nuovi manager stranieri, Maldini al massimo potrebbe essere ascoltato, ma sicuramente non avrebbe alcun potere decisionale, oltretutto senza la “spalla” di Boban.E allora, visto che non è stupido e per sua fortuna non ha bisogno di soldi, anche se i soldi fanno comodo a tutti,. E’ vero che Maldini non se ne è andato subito insieme con Boban, per evitare di creare altri motivi di turbativa in un momento delicato della stagione. Ma ciò non significa che voglia rimanere a tutti i costi. Come stanno ripetendo tutti gli ex milanisti che osservano dall’esterno, da Albertini a Simone,. Ecco perché una sua uscita di scena, con la stessa classe con cui salutò tutti a Firenze nella sua ultima partita con la maglia del Milan nel 2009, meriterebbe soltanto applausi. In attesa, magari, di vederlo lavorare alla Fifa con Boban. Ma questo, per adesso, è un altro discorso.