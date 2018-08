Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano del Milan commenta il ritorno in rossonero di Paolo Maldini: "La prima riflessione è che la logica e il buon senso hanno prevalso su tutto. Sono felice per lui e per il club. Ricordo il mio primo giorno a Milanello, quando me lo sono trovato davanti: ho subito avvertito il suo innato carisma. Paolo è speciale semplicemente perché... è lui. Sono stato io a raccogliere la sua fascia e all’inizio ho sentita molto la responsabilità. Dovrà capire bene il nuovo ruolo, ma il Milan da lui trarrà beneficio immediato, anche perché i giocatori si sentiranno maggiormente rappresentati e tutelati. Paolo e Leonardo insieme sono garanzia di serietà e durata nel tempo, le persone intelligenti e di cultura trovano sempre il modo di interagire".