Tra i protagonisti del calcio profondamente colpiti dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic c’è pure Paolo Maldini, presente in quel di Dubai per assistere all’amichevole tra Milan e Liverpool. Il dt rossonero, inquadrato sulle tribune nel corso del minuto di silenzio che ha preceduto la sfida a Dubai è apparso visibilmente commosso. I due si sono incrociati pubblicamente l’ultima volta in occasione di Milan-Bologna (2-0 per i meneghini il finale) dello scorso 27 agosto: tanti sorrisi e un abbraccio nei minuti che hanno preceduto il fischio d’inizio.