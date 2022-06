Oggi è il giorno dell'incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini. Il rappresentante del fondo RedBird che sta definendo l'acquisto del club rossonero da Elliott è arrivato a casa Milan poco dopo le ore 10, quasi in contemporanea col direttore dell'area tecnica in scadenza di contratto a fine mese il prossimo 30 giugno. Quest'ultimo sarà uno dei temi, ma non l'unico, da affrontare durante questo importante faccia a faccia.



Seguono aggiornamenti