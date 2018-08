Elliott prosegue nella ristrutturazione del Milan, un progetto che non si preannuncia breve: lo assicura l'edizione odierna di Repubblica, spiegando come il piano di rivalutazione del club rossonero preveda tempo e soprattutto la messa in vetrina del club. Il ritorno di Paolo Maldini, che agirà al fianco di Leonardo, potrebbe non essere il solo: nel corso della presentazione si è parlato anche di Kakà, che da settembre si avvicinerà al Milan per imparare a fare il dirigente, preludio di un possibile ingresso in società. Sicuramente parte del piano per creare una struttura solida e metterla in vetrina: prende corpo infatti una nuova idea per l'uscita dall'investimento, la quotazione in Borsa dei rosoneri su una piazza internazionale.