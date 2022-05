Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, senza nominarli, ha di fatto confermato che due importanti operazioni di mercato sono ora in stand by per la mancanza di chiarezza da parte della proprietà ( o dei nuovi acquirenti) sui piani futuri. Il ds del Milan ha infatti in pugno sia Renato Sanches che Botman, ma non ha il via libera per portare avanti queste trattative, a maggior ragione dato che perfino la sua posizione non è ancora stata regolarizzata con il contratto che scadrà al 30 giugno 2022.