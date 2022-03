Ilè in piena lotta e corsa per lo scudetto e in vista della sfida di domani contro il Napoli la concentrazione die dei suoi ragazzi è tutta sulla gara che potrà dire molto per il proseguo della stagione. Eppure il club rossonero non è miope in vista del suo futuro e sta già programmando un mercato estivo importante che servirà a puntellare una rosa da completare in tutti i suoi reparti.A confermare almeno l'inteno della squadra mercato rossonera è stato proprio il direttore tecnico Paolo Maldini che, nel prepartita del derby di Coppa Italia ha confermato l'intenzione di muoversi concretamente in estate: "Quale reparto migliorerei se ne avessi la possibilità? Credo che noi siamo competitivi, ma senza Kjaer e Zlatan soffriamo un po' di mancanza di esperienza che è fondamentale. A livello generale, però, la Champions quest'anno ci ha detto che dobbiamo migliorare in tutti i reparti per competere”.Mosse mercato, alcune già ben delineate e con obiettivi concreti e reali. Per la difesa il nome più caldo resta quello didel Lille, ma se partirà Romagnoli a parametro zero non potrà essere l'unico. A centrocampo oltre ai rientri diil sogno resta quello di, anche lui del Lille. Il Milan ha però bisogno di un restyling soprattutto in attacco dove c'è la forte necessità dell'acquisto di. E' lì che il Milan dovrà investire un budget importante che, di conseguenza, limiterà quello di spesa per un 9 da alternare a Giroud e, probabilmente, anche a Ibrahimovic.resta l'idea più percorribile a parametro zero, ma non è l'unica.