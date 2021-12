, leggenda sul campo delcapace di dominare in Italia e in giro per il mondo e oggi responsabile dell'area tecnica del club rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a "Sette", inserto de Il Corriere della Serie A. Diversi i passaggi interessanti, a partire da un commento sul sempre più probabile. "È stata la mia casa. Se la mettiamo sui ricordi, chi più di me potrebbe sentirsi ferito per un cambio così epocale?Questa non è una opinione, è una certezza. Non voglio cancellare un passato meraviglioso. Solo che a me piace guardare avanti. È un po' l'idea della mia vita"., anche nell'avvicinarmi alla gara.Ho cercato di vivere la mia professione dando il massimo, pretendendo rispetto, e accettando le sconfitte, che è difficilissimo, perché si soffre tanto. Sono stato me stesso. E se vogliamo,Mi sentivo pronto per l'addio anche se subito dopo, mentre stavo facendo la prima vacanza in agosto degli ultimi trent'anni, sentii alla radio la notizia che il Milan cominciava il ritiro ed ebbi una sensazione di straniamento. Se loro sono là, com'è che io me ne sto qui al mare?prima di scendere in campo. Una specie di droga naturale. Forse, la cosa che mi è mancata di più".: "Non capivo la parte amministrativa del lavoro, mi chiedevo cosa ci stessi a fare. Io devosentirmi protagonista.Quello che ho sempre cercato. A Leonardo sono molto grato, l'apprendistato con lui è stato fondamentale. Ci sentiamo spesso".Per raggiungere certi risultati e una certa statura come giocatore, le motivazioni sportive sono fondamentali. Può succedere che le necessità di un giocatore non si combinino con quelle di una società. C'è chi riesce ad aspettare, e chi invece ha fretta. Non sta a me giudicare certe scelte".Sul suo futuro: "In quanto a questo lavoro, o lo faccio con il Milan o non lo faccio. Forse all'estero, ma sinceramente dovrei pensarci. Sono contento di avere avuto questa opportunità. Perché so che se non lo avessi fatto, avrei sempre avuto il rimpianto di non averci provato. Anche per questo, il futuro non mi fa paura".