Ora è ufficiale, Paolo Maldini scenderà in campo con il team #DAZN la prossima stagione! #WelcomeMaldini pic.twitter.com/8jimuP1cvI — DAZN Italia (@DAZN_IT) 13 luglio 2018

L’ex campione e capitano rossonero. Elliott aveva pensato anche a Maldini per il nuovo Milan, ma la bandiera rossonera ha scelto un’altra strada per ora. Oggi DAZN ha ufficializzato il suo arrivo con un tweet sul proprio profilo ufficiale: “Ora è ufficiale, Paolo Maldini scenderà in campo con il team DAZN la prossima stagione!”.Secondo le ultime indiscrezioni,, che trasmetterà tre gare della Serie A ogni weekend per il prossimo triennio. Dopo aver reso noto l’arrivo di Marco Foroni come direttore responsabile della struttura giornalistica, ecco l’annuncio di Maldini.