In un'intervista concessa a Premium Sport, Paolo Maldini è tornato a parlare di Milan. Ecco le sue impressione sulla possibile sanzione UEFA e sul chiacchierato possibile ritorno in società: "Probabile esclusione dalle coppe? Sono discorsi che vanno al di là delle logiche del campo, quindi meglio non entrare in questo discorso. Futuro in società? Non lo so. Che io sappia nulla".