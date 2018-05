Maldini: '#Milan? Io un'idea sulla società me la sono fatta, ora aspettiamo' pic.twitter.com/sWlBLnALJ6 — calciomercato.com (@cmdotcom) 29 maggio 2018

Premiato presso il palazzo della Regione Lombardia per il premio 'Rosa Camuna 2018', l'ex capitano delha parlato anche del momento dei rossoneri: "Sono stato premiato due volte con l'Ambrogino d'Oro e questo è il premio della Regione. Io sono lombardo e orgoglioso di esserlo, mi riconosco in tutte le parole che son state dette rispetto al popolo lombardo. Anni di gloria che stridono con i tempi attuali del Milan? Ci sono sempre alti e bassi, nella vita come nello sport ed in qualsiasi campo. L'importante è avere ben presente come si è arrivati al successo in passato. Molte volte bisogna cambiare le cose e ripartire. In questo momento si fa un pochino fatica, vedremo. Difficoltà a livello societario? Io un'idea me la son fatta. Però io direi che, a questo punto, aspettiamo gli eventi e vedremo".