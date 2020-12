Prima della sfida con il Genoa, Paolo Maldini è intervenuto a Milan TV: "Tanti auguri al Milan che è la mia famiglia. E' una stagione di grandi soddisfazioni, peccato non ci siano tifosi negli stadi. Il nostro è un progetto nuovo, serve tempo, speriamo di accorciare i tempi però. Tramandare il vecchio Milan è importante. La mia presenza nel Dream Team di tutti i tempi? Per uno come me che non ha mai vinto il Pallone d'Oro è una cosa importante, un grande orgoglio. Tanti auguri al mio club che da tempo è legato alla mia famiglia, auguri anche a tutti i tifosi ovviamente".