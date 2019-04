Alberto Malesani, ex allenatore di Verona, Fiorentina e Parma, era presente alla fiera vinicola di Verona, il Vinitaly. Queste le sue parole a la Repubblica: "Ai tempi del Parma visitammo una cantina e pensai che mi sarebbe piaciuto averne una. La vita senza panchina? Mi dà qualità diversa, dal punto di vista della vita sto molto meglio adesso. Anche il vino però richiede grande attenzione".



SUL MONDO DEL CALCIO - "Non rinnego niente e non sputo sul piatto dove ho mangiato. Se ho la possibilità di camminare in mezzo alla campagna e le vigne è merito del calcio. Però ancora mi manca l'allenamento, mi divertivo molto".