Alberto Malesani, ex allenatore di Fiorentina, Parma, Verona e Genoa tra le altre, parla a la Gazzetta dello Sport della sua esperienza coi ducali, con i quali ha vinto la Coppa Uefa: “Il mio Parma era un team vincente, una squadra formidabile e divertente. Non avrò vinto lo scudetto, ma nessuno dopo di noi ha trionfato in Coppa Uefa. C'erano squadroni anche in Coppa Uefa, a quei tempi. Dovetti comprare una macchina perché i giocatori mi dissero che, dopo aver vinto a Mosca, agli allenamenti mi dovevo presentare in un certo modo…”.





COME GUARDIOLA - “Io andavo in panchina con la tuta, ma è diventata un cavallo di battaglia soltanto dall'epoca di Sarri in poi. Prima sembrava tutto una bestemmia, un po' come il gioco che volevo si facesse. Pressing alto, partecipazione collettiva. Se un ventenne mi chiedesse com'era il mio calcio, direi che ero più vicino a Guardiola che ad altri, senza per questo voler fare il presuntuoso: quel mio Parma che vinse la Uefa contro il Marsiglia aveva molti concetti di Pep”.