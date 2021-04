Si chiama Svanberg il nuovo gioiello in rampa di lancio del Bologna. Il centrocampista svedese si è regalato un pomeriggio da sogno: la sua prima doppietta nella nostra serie A ha permesso alla squadra allenata da Mihajlovic di superare lo Spezia con un perentorio 4-1Il club rossonero si era già informato con il Bologna a gennaio nell'ambito delle discussioni per Tomiyasu e non ha di certo mollato la presa. Piace molto perchéSvanberg è un centrocampista centrale dal grande fisico in grado di disimpegnarsi in ogni zona della mediana. Ambidestro, sa fare filtro davanti alla difesa ed è migliorato molto nelle proiezioni offensive oltre che nella costruzione del gioco grazie a una buona tecnica di base. Un profilo sul quale il Diavolo sta lavorando attentamente da mesi e che, nelle intenzioni, potrebbe andare a completare la batteria dei mediani nella prossima stagione.Marotta e Ausilio hanno inserito da mesi il nome di questo talento alla lista dei giovani prospetti da tenere sotto la lente d'ingrandimento.Le big chiamano, Svanberg è già pronto a rispondere.