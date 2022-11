Secondo quanto riportato dall'Express il Tottenham starebbe lavorando per trovare un accordo con l'Atalanta per Ruslan Malinovskyi. Ci sarebbe infatti già stato un contatto tra i due club per arrivare ad un accordo per gennaio. Il centrocampista ucraino potrebbe dunque essere il rinforzo degli Spurs per provare l'assalto alla Premier League e per tentare di allungare il cammino in Champions League.