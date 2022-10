Da insostituibile a riserva, è cambiato il mondo in pochi mesi per Ruslan Malinovskyi all'Atalanta. In un'estate, quella appena trascorsa, che l'ucraino aveva iniziato da pedina fondamentale della Dea e ha poi concluso da separato in casa, con un rapporto che si è molto complicato con Gian Piero Gasperini, le store Instagram della moglie e una valigia prima preparata e dopo, controvoglia, svuotata di fronte alle decisioni della proprietà. Tottenham, Nottingham, West Ham e Marsiglia, tanti club si erano fatti avanti per lui. E ora sono pronti a tornare alla carica in vista di gennaio, pronti ad approfittare di una situazione scomoda a Bergamo...