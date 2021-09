Questa volta la Juve fa la Juve, poca roba il Malmoe ma i bianconeri fanno tutto quello che devono fare. Prove da leader per Bonucci e Morata, tutto sommato bene anche gli altri. Queste le pagelle di Calciomercato.com.limita i danni con qualche uscita coraggiosa, la Juve sfonda e lui non ha particolari colpe.: il meno peggio là dietro ma viene portato a spasso da Morata.continuamente bucato, regala il rigore che chiude la partita prima dell'intervallo e poi spalanca la porta a Morata.dalla sua parte si passa molto facilmente.Alex Sandro gli passa davanti e dietro, ma almeno propone qualche cross interessante.corre tanto e a vuoto, perde il duello fisico con Rabiot (30' stprova a mettere ordine, predica abbastanza nel deserto.si lascia dominare da Bentacur (14' stsi butta nella mischia)Cuadrado è un brutto cliente, lui prova a tenere botta (30' stnotte di sofferenza per il cigno di Malmoe (14' stcambia poco)non si vede e non si sente.All.: il suo l'ha fatto portando il Malmoe alla fase a gironi, contro la Juve c'è troppa differenza.non è chiamato a un solo intervento degno di nota, meglio così.: dona sicurezza alla squadra, permette il cambio di assetto tra fase difensiva e quella offensiva.quando c'è da impostare ed è protetto sui lati, non ha ancora eguali.prestazione solida, un passo importante per ritrovare certezze, ma rimedia un giallo evitabile (41' st).ha praterie davanti a sé, le sfrutta al meglio, segna il primo gol in Champions e sfiora pure il secondo.: la spizzata di Bentancur gli toglie un assist, sulla destra è comunque un valore aggiunto (37' stbuona prestazione, tiene ritmo alto e comanda lui la pressione. Questo è il Bentancur che serve ad Allegri (23' stserve qualcosa di diverso per meritarsi più fiducia)forse un po' impreciso quando deve verticalizzare, ma protegge la difesa e dà fisicità.gli manca sempre qualcosa, però non sbaglia quasi niente.si divora un gol clamoroso in avvio, trotterella senza aumentare mai troppo, ma Allegri gli cuce la squadra attorno e lui dal dischetto (anche con un pizzico di fortuna) non sbaglia. (37' st).dà continuità alla bella prova individuale di Napoli, crea spazi per tutti e attacca sempre la profondità, il gol è un premio meritato. In Champions con la Juve ne segna uno ogni due partite, media importante (23' stentra con voglia, vuole dimenticare in fretta Napoli. Trova anche il gol, ma è annullato per fuorigioco).All.stavolta non sbaglia niente, ritrova i sudamericani e la Juve ha già un'altra consistenza, la piazza 4-4-2 in fase di non possesso e prepara un 3-5-2 a scavalcare il centrocampo per attaccare. Trova così equilibri e certezze, il Malmoe è poca cosa ma chiudere una partita in Champions in trasferta dopo un solo tempo è sempre un bel segnale. E la Juve aveva bisogno di un bel segnale, forte e chiaro.