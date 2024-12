Malore a Bove, Marotta: "Rinvio della partita decisione spontanea, siamo una comunità"

Getty Images

Beppe, presidente dell'Inter, a Sky Sport ha parlato di quanto successo in campo durante Fiorentina-Inter, con il malore capitato a Bove: "Ho parlato con Pradé poco fa, sono qui per esprimere la vicinanza dell'Inter e del mondo del calcio.Rinvii di altri match (Lecce-Juventus e Roma-Atalanta ndr)? Non abbiamo affrontato il tema, la concentrazione e i pensieri sono per Bove. Domani valuteremo quelle che sono le situazioni legate al recupero".

Nella pancia dello stadio Artemio Franchi, il presidenteha aggiunto: "Volevo solo mandare un messaggio: come presidente dell'Inter in questo momento esprimo totale vicinanza alla Fiorentina e alla famiglia del ragazzo.Un gesto spontaneo, è il minimo che si potesse fare. Ho parlato con Pradè in questi minuti, la speranza è che Bove possa uscire velocemente da questa situazione drammatica. Gli auspico una pronta guarigione".