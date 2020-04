Anche in tempo di coronavirus, il mercato non si ferma. C'è chi prova ad anticipare la concorrenza muovendosi per gli obiettivi prefissati e chi invece blinda i giocatori chiave. E' il caso del Birkinkara, club di Malta che ha rinnovato il contratto di Claudio Bonanni per altre due stagioni. Il terzino italiano classe '97, che quest'anno ha totalizzato due gol in 16 partite, firmato il prolungamento fino al 2022. Una trattativa particolare portata avanti via skype dagli agenti del giocatore Gianluigi Marraffa e Davide Stuto.