Manchester City campione d'Inghilterra! Foden e Gvardiol: così il maestro ha battuto (ancora) l'allievo

. Si chiude con i Citizens che alzano la coppa l'ultimo concitato turno di Premier League, che ha permesso alla squadra didi mantenere il vantaggio sull'Arsenal, grazie alla vittoria per 3-1 arrivata all'Etihad ai danni del West Ham. Un ennesimo trionfo, che ribadisce ancora una volta - proprio come successo l'anno scorso - che. La distanza, almeno in Premier League, si è ridotta notevolmente negli ultimi anni, ma a festeggiare è ancora una volta Guardiola, mentre l'Arsenal e(assistente di Pep tra il 2016 e il 2019) non possono che applaudire.

A guidare il carro dei festeggiamenti, non può che esserci, ancora lì a dettar legge in area di rigore, in una stagione sì dai numeri importanti, ma forse non ai livelli delle smisurate aspettative che lo accompagnavano. Chiaramente, dopo una stagione 2022/23 in cui per lui erano arrivati, era chiaro che ripetere i 36 gol (solo in campionato) non sarebbe stata impresa facile., che tuttavia non lo ostacola dal prendersi con forza ladel campionato inglese, dove svetta con 27 reti, seguito a 22 da Cole Palmer del Chelsea.

Ma se c'è un protagonista capace di distinguersi su tutti, il suo nome non può che essere quello di. Quella di quest'anno è stata per lui la stagione del definitivo salto di qualità,di colui che da anni - nonostante la giovane età - rappresenta una certezza per Pep Guardiola. Non è infatti un caso che la vittoria con il West Ham che consegna infine lo scettro nelle mani del City sia stata indirizzata fin da subito proprio da unadel fenomeno inglese. Sono, a cui si accompagnano anchee tanta, tanta qualità, che farà anche molto comodo a Southgate agli imminenti Europei.

Tra gli altri protagonisti della cavalcata del Manchester City non si può poi non citare. Il croato classe 2002, arrivato a Manchesterla scorsa estate, è stato l'arma in più al servizio del tecnico spagnolo. Guardiola-Gvardiol una partnership vincente non solo per la sfiorata omonimia, ma soprattutto per la capacità del tecnico di reinventarloe l'estrema capacità del croato di adattarsi a un nuovo ruolo. Una posizione, quella a sinistra nella difesa a 4, in cui Gvardiolcon qualità nel palleggio, corsa, gol (vedi la recente doppietta contro il Tottenham) e intelligenza tattica a non finire. Non solo le solide prestazioni da difensore centrale che tutti conoscevano. Insomma, il difensore moderno che ogni squadra vorrebbe.

E poi, una giusta amalgama tra certezze della. Sul lato dei fedelissimi una menzione è d'obbligo per il sempre puntuale Bernardo(6 gol e 8 assist), il roboticamente preciso(8 gol e 9 assist), a cui si aggiunge l'esemplare disponibilità di Julian(11 gol e 9 assist), che - ora da punta, ora alle spalle del centravanti - ha trovato sempre più spazio nelle rotazioni. E poi c'è il solito Kevin, a cui nemmeno uno stop diin conseguenza di un infortunio al ginocchio patito alla prima giornata ha impedito di andare in doppia cifra nella casella degli assist. A 32 anni non vuole saperne di rallentare e la parola "declino" non fa per lui. Sul lato delle novità, invece, corrono forte i vari Jeremy, jolly sfoderato all'occorrenza per portare imprevedibilità, ma anche il giovanissimo Ricoe Oscar, chiamato a vestire il ruolo di "secondo norvegese".

Chiusa la pratica Premier League, ora tutte le energie della squadra di Guardiola si riversano sulla, che - per la seconda volta consecutiva - vedrà dall'altra parte del rettangolo di gioco ildi Erik ten Hag. Abbandonato il sogno Champions ai quarti di finale contro il Real Madrid, il City ripone in questa sfida le speranze legate al possibile "Double", che potrà concretizzarsi il prossimo. L'anno scorso a decidere era stata una doppietta di Ilkay Gundogan, poi ceduto al Barcellona. A chi toccherà questa volta? Non servono suggerimenti per capire che i candidati, sul lato City, sono due. Basta guardare