Il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne parla alla vigilia della finale di Champions League con il Chelsea: "Non importano le vittorie personali e non penso al Pallone d'Oro. Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, che ci ha permesso di arrivare fino a qui. Noi favoriti? Sì perché abbiamo vinto la Premier League, ma queste partite sono diverse: può succedere di tutto e dobbiamo scendere in campo concentrati e con l'obiettivo di vincere. Dobbiamo stare attenti, servirà controllare le nostre emozioni e dovremo mantenere la calma".