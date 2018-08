Buona la prima per il Manchester City, che si aggiudica contro il Chelsea il Community Shield. Il tecnico Pep Guardiola commenta a fine partita: "Non era semplice, ma abbiamo giocato davvero bene fin all'inizio scendendo in campo con la mentalità giusta, senza farci influenzare dalle difficoltà e da un avversario di tutto rispetto. Obiettivo Europa? Non dobbiamo pensarci, lavoriamo partita per partita e i risultati ci diranno chi siamo. Parlerà il campo, a fine stagione vedremo fino a dove saremo stati capaci di spingerci. Foden? Ormai è pronto per la Premier League, ha un anno in più di esperienza e ha dimostrato di essere in crescita. Sarà una risorsa importante".