Una pretendente in meno per Sergio Ramos: secondo As, il Manchester City non è interessato al difensore in scadenza con il Real Madrid, Guardiola sarebbe intenzionato a puntare ancora su Laporte. Su Ramos resta forte il PSG, il Milan con Paolo Maldini ha avuto un contatto ma l'operazione resta estremamente complicata dal punto di vista economico.