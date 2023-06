Kylian Mbappé è promesso sposo al Real Madrid, che sia in estate o il prossimo anno, alla scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain. Un'ulteriore conferma l'ha data Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, a margine del torneo di golf 'Legends Trophy': "Non prenderemo Mbappé, non verrà al City. Sapete tutti dove vuole andare...".



GUNDOGAN-BARCELLONA - "So che sono molto interessati e anche il City è molto interessato. Siamo entrambi molto interessati. Spero che rimanga con noi, ma se alla fine decide di venire al Barça farà un acquisto straordinario. Non ho mai negoziato un contratto. So che il Barça lo vuole e che Xavi lo ha chiamato tante volte. Vogliamo che continui perché crediamo sia un giocatore molto importante per noi, ma se alla fine decide di venire a Barcellona dirò che si divertirà molto".



CANCELO - "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Barça per Joao Cancelo. Penso che non abbiano informato Xavi nel modo corretto a riguardo".



XAVI - "Il Barça ha un grande allenatore, che conosce la casa e chissà come sta andando questa invenzione. Ha vinto la Liga e spero che ci sarà per molti anni".